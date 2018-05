Tutti i retroscena del voto regionale, l’Eco de l’Alto Molise – Vastese torna in edicola

L’analisi, i commenti, chi ha vinto e chi ha perso, focus de l’Eco de l’Alto Molise sul voto delle regionali nel numero in uscita nelle edicole. Quattro pagine interamente dedicate ai protagonisti della competizione elettorale che ha visto l’elezione di Donato Toma, area centrodestra, a presidente della Regione Molise. L’exploit di Andrea Greco (M5s) e quello di Andrea Di Lucente (Popolari per l’Italia) che rappresenteranno i comuni dell’entroterra tra i maggiori temi trattati dal mensile. Ed ancora: una finestra aperta sui tanti flop registrati il 22 aprile scorso. Non solo politica. Infatti, nelle dodici pagine di cui quattro a colori, i nostri lettori e abbonati troveranno tante curiosità, sport (calcio e volley in particolare), approfondimenti dall’Alto Vastese, con una pagina dedicata al tema sicurezza e furti a Castiglione Messer Marino, e la consueta pagina degli auguri sempre più ricca di belle news. Non resta che correre in edicola e prenotare una copia de l’Eco, il mensile del tuo territorio, sempre al fianco della gente.

Ps. In questo numero, complice un inconveniente tipografico, su alcune pagine è riportata la data del 30 marzo. In realtà la data esatta è quella del 12 maggio stampata sulla prima pagina. Ce ne scusiamo con i lettori.