Tv, a “Conto alla Rovescia” ospiti Franco Paolantonio e Mauro Marinelli

CAMPOBASSO – “Conto alla Rovescia”, la trasmissione di Pasquale Damiani che andrà in onda questa sera (domattina in replica alle 11 e nel pomeriggio alle 16) su Teleregione a partire dalle ore 21,00, si occuperà di calcio. In particolare del campionato di serie D con le salvezze ottenute dalle molisane Campobasso e Agnonese. Nello studio televisivo ospiti Franco Paolantonio, vice presidente dell’Olympia, Mauro Marinelli, responsabile dell’area tecnica dei granata, Tonino Minadeo, allenatore del Campobasso e Piero Biscotti, vice presidente dell’Isernia neo promossa nel campionato di serie D.