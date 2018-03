Ubriachi al volante: giro di vite della Polstrada nel Chietino

ANSA) – CHIETI – Patente di guida ritirata per oltre un anno, perdita di 10 punti e denuncia: sono le sanzioni cui andrà incontro un 27enne della provincia di Chieti che la Polizia Stradale ha sorpreso a guidare in stato di ebbrezza.

Fermato nelle prime ore di ieri, nell’ambito di controlli finalizzati a prevenire la guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, e sottoposto alla prova dell’etilometro, ha rivelato un tasso alcolico di oltre 4 volte il limite consentito dalla legge. Nell’ambito degli stessi controlli attuati da 5 pattuglie, solo la notte scorsa, la Polstrada di Chieti ha ritirato dieci patenti in gran parte a giovani tra i 20 e i 30 anni. I controlli ha fatto sapere la polizia stradale di Chieti saranno ripetuti nei prossimi fine settimana.