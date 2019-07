Ubriachi e drogati al volante, nei guai due molisani

I militari della Compagnia dei Carabinieri di Larino nel corso del week-end hanno intensificato i controlli finalizzati al contrasto dell’illegalità diffusa.

Tale attività, che ha visto all’opera uomini in uniforme, in abiti civili e autovetture lungo tutte le arterie stradali dei paesi del basso Molise, è stata inserita nel consolidato dispositivo di piano coordinato di posti di controllo del territorio pianificato dal Comando Provinciale di Campobasso e in aggiunta servizi di controllo straordinari dei territori.

I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà due persone, rispettivamente un 35enne ed un 30enne, per guida in stato di ebbrezza alcoolica. Entrambi, rimasti coinvolti in sinistri stradali, per fortuna senza gravi lesioni, sono risultati avere un tasso alcolemico il primo pari a 1,55 G/L ed il secondo pari a 2,57 G/L. quest’ultimo anche positivo agli stupefacenti.

Sono state, inoltre, controllate complessivamente 418 autovetture ed elevate 15 contravvenzioni al c.d.s. con 2 patenti di guida ritirate, 3 veicoli sospesi dalla circolazione e un motociclo sequestrato per diverse gravi violazioni amministrative