Sul fronte della sicurezza stradale i Carabinieri dell’ Aliquota Radiomobile del NOR di Campobasso, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 48enne del capoluogo in quanto nella serata dell’ 11 gennaio 2018 è stato sottoposto a controllo alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. La patente di guida verrà ritirata per le determinazioni del caso.