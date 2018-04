I militari dell’ Aliquota Radiomobile di Campobasso hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 21enne di Cercemaggiore (CB) il quale, sottoposto a controllo in questo centro cittadino alla guida dell’autovettura di proprietà della propria madre, ha evidenziato un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge. La patente di guida è stata ritirata e l’ autovettura affidata ad idonea persona.