Ubriaco alla guida, molisano denunciato dai Carabinieri

Sorpreso ubriaco alla guida dell’auto, 40enne denunciato dai Carabinieri. Patente di guida ritirata.

A Isernia, nel corso della notte, i militari della Stazione di Macchiagodena e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno sorpreso un 40enne del luogo, ubriaco alla guida della propria auto, mettendo così in grave pericolo la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada. A seguito degli accertamenti eseguiti attraverso l’utilizzo dell’apparato etilometro in dotazione alle unità di pronto intervento dell’Arma, il tasso alcolemico è risultato nettamente superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Nei confronti dell’automobilista è scattata così una denuncia alla Procura della Repubblica di Isernia per guida in stato di ebrezza alcolica, il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo.