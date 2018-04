Ubriaco alla guida di un Suv, denunciato dalla Stradale di Agnone

AGNONE – La guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica, oltre ad essere potenzialmente pericolosa per se stessi e per gli altri utenti della strada, genera uno strascico di problematiche, anche penali, per chi incappa nei controlli della Polizia.

Questo è quello che è accaduto al conducente di un Suv, originario del potentino, che nei giorni scorsi è stato sorpreso, a seguito di un controllo da parte degli operatori del Distaccamento di Polizia Stradale di Agnone, con un tasso alcolemico di gran lunga al di sopra del minimo consentito.

Per l’uomo è scattato tutto il protocollo legato alla circostanza, compresa la denuncia penale, il ritiro immediato della patente di guida ed il sequestro della sua autovettura.

La Polizia Stradale, allora, raccomanda vivamente tutti i conducenti, di non mettersi alla guida dei veicoli quando si è ecceduto con le bevande alcoliche.