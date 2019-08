Nel corso dei servizi di prevenzione e controllo del territorio espletati durante lo scorso fine settimana i Carabinieri della sezione Radiomobile di Campobasso hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un barista 29enne della provincia perché sottoposto a controllo della circolazione stradale alle prime luci dell’ alba in questo centro abitato è risultato alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. La patente di guida verrà ritirata.