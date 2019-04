Ubriaco infastidisce i passanti e urina per strada, abruzzese denunciato

A seguito di una segnalazione al 113, la Squadra Volante è intervenuta nei pressi di un esercizio commerciale del centro dove un uomo, in evidente stato di ubriachezza alcolica, infastidiva i passanti, arrivando anche ad urinare per strada, incurante sia della presenza delle persone che degli agenti di Polizia nel frattempo giunti sul posto. Il predetto, S.I. di origini abruzzesi, con numerosi pregiudizi di Polizia per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo e detenzione di armi, è stato pertanto deferito all’autorità competente per ubriachezza molesta e atti contrari alla pubblica decenza. Anche in questo caso è scattata la proposta al Questore di emissione del foglio di via obbligatorio, con divieto di far ritorno a Termoli per 3 anni.