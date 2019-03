Ubriaco e senza patente sfonda il muro di un’abitazione, rumeno denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Casacalenda (CB) hanno denunciato per danneggiamento di edificio e guida in stato di ebbrezza un rumeno di 35 anni, domiciliato a Casacalenda.

L’uomo, alla guida di un’autovettura di media cilindrata, privo della patente di guida e in evidente stato da alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcool, ha urtato due volte contro il muro di un’abitazione nel centro abitato di Casacalenda.

La collisione ha danneggiato anche il tubo del metano, tanto che sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Il rumeno, sottoposto all’accertamento con l’alcol test, è risultato avere un tasso alcolemico di quasi 5 volte superiore al limite consentito dalla legge.

Al termine degli accertamenti l’autovettura è stata sottoposto a fermo amministrativo e l’uomo denunciato per danneggiamento e guida in stato di ebbrezza.

Gli atti sono stati inviati all’Autorità Giudiziaria e a quella amministrativa per gli adempimenti consequenziali.