Ultim’ora/ Bagnoli del Trigno, anziano rinvenuto cadavere nella propria casa

BAGNOLI DEL TRIGNO – Rinvenuto cadavere nella propria abitazione. Si tratta di un 71enne di Bagnoli del Trigno (B. A. le sue iniziali) che non dava notizie di sé da giorni. A fare la scoperta i Carabinieri della locale stazione che per entrare nella casa dell’uomo si sono avvalsi dei Vigili del fuoco del distaccamento Agnone. Sul posto anche i sanitari del 118 di Trivento i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso. A quanto pare l’uomo sarebbe morto da almeno un paio di giorni colpito probabilmente da un malore.