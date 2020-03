Ultim’ora/Coronavirus, tamponi negativi per ospiti e operatori di San Bernardino

AGNONE. Tamponi negativi per 47 tra ospiti e operatori della casa di riposo di ‘San Bernardino’. Nei giorni scorsi il personale Asrem si è recato nella struttura di Agnone per sottoporre anziani e personale al tampone del Covid – 19. E’ di poco fa la risposta che ha dato esito negativo agli esami. A confermarlo i responsabili della Cooperativa Società di servizi sociali Sant’Antonio che gestisce la casa di riposo.

La notizia è stata comunicata al commissario prefettizio Giuseppina Ferri che da poco si è insediata a Palazzo San Francesco al posto dell’ex sindaco Lorenzo Marcovecchio. L’esame del tampone, analizzato per ben tre volte, era stato chiesto all’Asrem da parte della Cooperativa Sant’Antonio che oltre a tutelare ospiti e operatori, ha inteso dare un segnale forte a tutta la comunità altomolisana.

Negativi al tampone anche il personale medico e infermieristico del Pronto soccorso del San Francesco Caracciolo, nei giorni scorsi messo in quarantena perché entrato in contatto con il medico del 118 di Riccia poi risultato positivo al test. A riguardo l‘Eco de l’Alto Molise raccoglie la testimonianza di infermiere coinvolto nella vicenda che vuole ringraziare pubblicamente il medico di base Rocco Paglione per aver monitorato costantemente il suo stato di salute.