Ultim’ora/ Incidente nei campi a Pietrabbondante, feriti padre e figlio

PIETRABBONDANTE. Incidente nei campi questa mattina in agro di Pietrabbondante, ferite due persone trasferite all’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia. L’episodio si è verificato in località “Fontanavecchia” intorno le 11,30 e ha visto coinvolti padre e figlio, rispettivamente di 80 e 46 anni. Il mezzo su cui lavoravano, un trattore, per cause da accertare, si è ribaltato, ma fortunatamente e grazie alla solidità del cabinato, i due protagonisti non sono rimasti schiacciati. Tuttavia necessario l’intervento degli uomini del distaccamento dei Vigili del fuoco di Agnone che hanno prestato i primi soccorsi. Entrambi in seguito sono stati trasferiti dal 118 all’ospedale di Isernia.