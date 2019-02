Il NAS dei Carabinieri di Pescara ha accertato carenze igienico-sanitarie presso un ospedale della provincia dovute a presenza di macchie di umidità sui controsoffitti, in parte rotti e con pareti che necessitavano di tinteggiatura. Per questi motivi, i militari del Nucleo abruzzese, a seguito delle attività di verifica eseguite presso diversi reparti ospedalieri in concomitanza con il recente picco influenzale, ha segnalato alle Autorità sanitarie ed amministrative il direttore generale.