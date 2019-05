CAROVILLI – La strage continua. Un altro capriolo investito sulla provinciale Aquilonia tra Carovilli e Pescolanciano. L’incidente intorno alle ore 20. Un capriolo, una femmina adulta, è finita contro un’auto, in località Tagliamento, agro del comune di Carovilli, sulla provinciale 78 Aquilonia tra Carovilli e Pescolanciano. Il veicolo, una Peugeot, con alla guida una donna di Pescolanciano, ha riportato lievi danni nella parte bassa anteriore, mentre per l’animale, centrato in pieno, è sopraggiunta la morte. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i Carabinieri forestali di Carovilli e il medico veterinario di turno della Asrem di Agnone.

Pochi giorni fa, sulla stessa provinciale, un capriolo maschio è stato centrato in pieno da una Golf.

In considerazione dei continui e ripetuti incidenti con la fauna selvatica, che oltre a rappresentare un pericolo per l’incolumità degli automobilisti in transito causano anche un impoverimento delle popolazioni di specie protette come appunto i caprioli, le autorità raccomandano di prestare la massima attenzione, diminuendo la velocità soprattutto all’imbrunire.