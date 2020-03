Un altro caso positivo a Montazzoli, il sindaco: «Ricoverato dal 16 marzo, contagiato in ospedale»

MONTAZZOLI – «Cari Compaesani, vi scrivo nuovamente per informarVi che la ASL n° 2 Lanciano-Vasto-Chieti mi ha comunicato un ulteriore caso positivo di COVID-19 nel nostro Comune. Posso rassicurarvi dicendovi che il nostro compaesano risultato positivo è ricoverato in ospedale dal 16-03-2020, purtroppo ha contratto il virus all’interno della struttura sanitaria. Lo stesso non ha avuto contatti con altre persone all’infuori del figlio già posto in quarantena assistita presso la propria abitazione sita in altro Comune. Invito ancora una volta, tutta la popolazione a collaborare restando a casa e di uscire esclusivamente per motivi urgenti e non rinviabili. Se restiamo uniti e coesi andrà tutto bene».

Così, pochi minuti fa sui social, Felice Novello, sindaco del Comune di Montazzoli.