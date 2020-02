Un chilo di marijuana in un borsello, nigeriano in manette

(ANSA) – PESCARA – è stato sequestrato dai militari della Guardia di Finanza di Pescara a un 25enne nigeriano che, notato nei pressi del ponte Flaiano, è stato sottoposto a controlli e trovato in possesso della droga, nascosta in un borsello. Il giovane è stato arrestato e, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Pescara, è stato rinchiuso nella Casa Circondariale “San Donato”. In commercio la droga avrebbe fruttato circa 15mila euro.

Nel 2019 la Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato 760 kg di droga tra cocaina, eroina, hashish e marijuana, arrestando 14 persone.