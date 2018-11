(ANSA) – PESCARA – Un questionario per creare una mappa del gioco d’azzardo in Abruzzo, con l’obiettivo di conoscere il fenomeno, impostare le azioni relative alla prevenzione dei comportamenti patologici e implementare percorsi di cura. Sono circa 10mila i cittadini abruzzesi fra i 18 e gli 80 anni che, in 39 comuni appositamente selezionati, nei prossimi giorni riceveranno il questionario. L’indagine sarà condotta dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (il Cnr), con il quale la Regione ha stipulato una convenzione per la rilevazione dell’incidenza del fenomeno sul territorio. I cittadini individuati come campione statistico riceveranno a casa un plico preaffrancato contenente il questionario con 80 domande, che – in forma completamente anonima – comprendono quesiti non solo sull’approccio al gioco e sulla frequenza delle giocate, ma anche sulle condizioni socio-economiche e sul contesto culturale della famiglia.