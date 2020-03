“Un sindaco donna per Agnone”, l’Eco de l’Alto Molise torna in edicola

Torna in edicola il primo numero del 2020 de l’Eco Alto Molise – Vastese. Nelle 12 pagine di questa edizione tanti i contenuti trattati. Molte anche le lettere ricevute dai lettori che invitiamo a sostenerci con la nuova Campagna abbonamenti 2020. In questo numero, infatti, gli abbonati sparsi in Italia troveranno il bollettino postale che invitiamo a confermare.

In un territorio dove quotidianamente si registrano tagli ai servizi, chiusure e la parola diritti è stata cancellata, la voce di una testata libera e pluralista, che, ribadiamo, non riceve alcun finanziamento pubblico, è e resta fondamentale per la democrazia.

Intanto invitiamo chiunque ad avvicinarsi e supportare il foglio editato dal 1981 dal Cenacolo Culturale Camillo Carlomagno, che informa anche i tanti emigrati molisani sparsi nei cinque continenti del globo. Oggi, più che mai, in un periodo dove la carta stampata subisce una forte crisi di vendite e quindi fa fatica a raggiungere le case dei lettori, l’auspicio è di trovare inserzionisti e finanziatori in modo tale da proseguire quella che reputiamo la missione del cronista.

Anticipiamo, nel frattempo, alcuni temi trattati in questo numero che troverete in edicola a partire da inizio settimana. In aopertura l’intervista a tutto campo a Linda Marcovecchio curata dal collega Italo Marcovecchio. L’ex vice sindaco racconta di sé, ma parla anche di politica, del rapporto con l’attuale esecutivo di Palazzo San Francesco e di quello che farà in futuro. Ed ancora scintille tra Candido Paglione ed Enzo Delli Quadri con il sindaco di Capracotta che risponde all’ex manager fautore del referendum pro Abruzzo. Sport, curiosità e soprattutto due pagine a colori dedicate alla festa derr’Accaseate che quest’anno ha festeggiato le 45 edizioni. Non da meno lo speciale riservato agli alunni di Castiglione Messer Marino, vincitori del premio Scuola digitale. Buon Eco a tutti!