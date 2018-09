Unanimità: Castiglione vota per la ristatalizzazione dei ponti Sente e Verrino

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Unanimità. Maggioranza e opposizione, uniti per il raggiungimento del comune obiettivo, hanno appena votato per la ristatalizzazione del viadotto “Longo”, quello sul Sente, e della Istonia per tutto il suo tracciato.

E’ terminato intorno alle ore 20 il Consiglio comunale di Castiglione Messer Marino, convocato d’urgenza per la questione della chiusura del ponte Sente.

«Come d’accordo con gli altri sindaci del comprensorio, a partire da quello di Agnone, votiamo oggi questo ordine del giorno per chiedere la ristatalizzazione della Istonia, del ponte Sente e del ponte Verrino e delle gallerie sotto Belmonte del Sannio. – ha spiegato il sindaco Felice Magnacca – Abbiamo coinvolto in questa battaglia, l’unica da poter combattere, oltre sessanta Comuni tra Abruzzo e Molise. La ex statale Istonia arriva infatti fino a Cupello, quasi sulla costa del Vastese. Una popolazione di circa 60mila persone. L’unica possibilità per la gestione del viadotto Sente è il passaggio all’Anas. Certo non si tratta di una cosa che sarà fatta domani mattina, ma se 66 Comuni chiedono al Ministero la ristatalizzazione della Istonia il peso politico della richiesta sarà maggiore».

Messo ai voti, l’ordine del giorno ha incassato anche il favore dell’opposizione, presente in aula con due consiglieri. Assente l’ex sindaco Emilio Di Lizia, il quale a margine dei lavori, nei pressi del Municipio, commenta polemicamente: «La convocazione del Consiglio mi è stata recapitata due giorni fa, mi pare di ricordare che il regolamento prevede un preavviso di almeno tre giorni. E comunque noi della minoranza avevamo proposto questo ordine del giorno già il 24 agosto, addirittura prima della chiusura del viadotto Sente».

