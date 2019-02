Unità cinofile antiesplosivo nelle scuole del Chietino

L’Arma dei Carabinieri e la Scuola: insieme per le future generazioni. Nell’ambito dell’attività didattica per l’anno scolastico 2018/2019, nella mattinata i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri hanno incontrato gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado “Vincenzo Antonelli” di Chieti per fornire un contributo alla formazione della cultura della legalità nei giovani. Il principale relatore dell’incontro è stato il Colonnello dr. Florimondo Forleo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Chieti che ha parlato agli studenti alla presenza della Dirigente scolastica, prof.ssa Maria Assunta Michelangeli.

Nel cortile dell’istituto, una pattuglia dei Carabinieri, coadiuvata da unità cinofile antiesplosivo e da artificieri, ha fornito una dimostrazione delle forme di vigilanza anche preventive inerenti all’incolumità dei cittadini.

L’incontro si è svolto in concomitanza con la ricorrenza del “Safer Internet Day”, un evento internazionale promosso ogni anno dalla Commissione europea che nasce proprio con l’obiettivo di diffondere tra i giovani un uso più sicuro e responsabile del web. In Italia il “Safer Internet Day” è Generazioni Connesse, un consorzio guidato dal Ministero dell’Istruzione e viene celebrato proprio il 5 febbraio. Ieri, inoltre, è stata celebrata anche la seconda giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo denominata “Un Nodo Blu” – le scuole contro il bullismo” alla quale tutte le scuole hanno potuto aderire organizzando attività di formazione, informazione ed eventi destinati ad alunni, docenti e famiglie.

Successivamente, nel corso di un dibattito con gli alunni, Il Colonnello Forleo ha spiegato ai presenti come l’accesso digitale esponga i più giovani ad un gran numero di opportunità, ma allo stesso tempo anche ad una serie di rischi tra cui l’accesso a contenuti dannosi e la dipendenza da internet, l’adescamento online e la pedopornografia, il cyberbullismo e la violazione della privacy.