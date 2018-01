Unità d’intenti in Alto Molise, il Pd di Agnone pronto ad ascoltare la società

AGNONE – Riceviamo dal circolo Pd di Agnone e pubblichiamo:

Il Circolo PD di Agnone “Libero Serafini”, riunitosi per valutare la situazione politica territoriale relativamente alle imminenti elezioni politiche e regionali, auspica una unità di intenti da parte di un’area più vasta corrispondente all’Alto-Medio Sannio.

L’obiettivo è di individuare un progetto territoriale condiviso per la salvaguardia, il reale sviluppo e la speranza di futuro dell’intera Area.

A tal fine invita gli esponenti politici ed amministrativi, imprenditori, rappresentanti di forze sociali, culturali, ecc. ad un incontro pubblico in data e luogo da stabilire che sarà resa nota il prima possibile

IL CIRCOLO PD “LIBERO SERAFINI” DI AGNONE

IL SEGRETARIO DI CIRCOLO

(Sig. Marco Cacciavillani)