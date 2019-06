Universiadi, Gloria Marinelli tra le convocate della nazionale azzurra

ROMA – Ci sarà anche Gloria Marinelli all’Olimpiade Universitaria che si svolgerà a Napoli dal 3 e fino al 14 luglio prossimo. L’attaccante dell’Inter, squadra con la quale da poco ha rinnovato il contratto, risulta tra le venti convocate dal selezionatore azzurro Jacopo Leandri.

In tutto venti le calciatrici convocate che si presenteranno domenica 23 giugno a Roma per poi trasferirsi al centro di preparazione olimpica di Formia. Qui le azzurre svolgeranno la preparazione fino al 29 giugno per poi trasferirsi a Fisciano, in provincia di Salerno. Il 2 luglio esordio alle ore 18.00 contro il Giappone allo stadio “Arechi” di Salerno. Giovedì 4 quindi sarà la volta degli Stati Uniti, incontro in programma al “Ciro Vigorito” di Benevento”.

Le successive avversarie dell’Italia all’Universiade saranno determinate in base alla classifica del Girone A. La manifestazione accoglie atleti universitari provenienti da 127 Paesi del mondo ed è seconda solo alle Olimpiadi vere per importanza e per numero di partecipanti.

Tutte le convocate:

Portieri: Baldi (Florentia CF), Capelletti (FC Inter)

Difensori: Bursi (Sassuolo), Fusini (Fiorentina), Labate (AS Roma), Mella (Tavagnacco), Pisani, Spinelli (Stade de Reims)

Centrocampisti: Bonfantini (AS Roma), Brustia (FC Inter), Caruso (Juventus), Errico (Tavagnacco), Glionna (Juventus), Mascarello (Tavagnacco)

Attaccanti: Cambiaghi (Sassuolo), Cantore (Juventus), Ferrato (Sassuolo), Goldoni, Pandini (FC Inter), Marinelli (Fc Inter).