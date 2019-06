Usa uno smartphone oggetto di furto, denunciata donna di Agnone

AGNONE – Una persona denunciata all’Autorità giudiziaria per ricettazione.

Al termine di un’attività di indagine i Carabinieri della Compagnia di Agnone hanno denunciato all’A.G. una donna per ricettazione. I militari rinvenivano all’interno dell’abitazione della donna uno smartphone oggetto di furto, con inserita all’interno del citato dispositivo una scheda sim intestata alla prevenuta. Il cellulare veniva recuperato e restituito all’avente diritto, mentre la donna veniva deferita alla Magistratura per il reato di ricettazione.