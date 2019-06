Uso personale di droga, segnalato un molisano

Un pregiudicato segnalato alla Prefettura per detenzione e uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze tossiche predisposti dai Carabinieri della Compagnia di Isernia, i militari hanno controllato un pregiudicato residente in altro comune molisano, il quale aveva con sé sostanza stupefacente per uso personale. La droga è stata sottoposta a sequestro mentre il pregiudicato veniva segnalato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo per detenzione di eroina. I Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia attuano costantemente servizi per il contrasto e la prevenzione dello spaccio di droga, segnalando alle competenti Autorità i soggetti dediti al consumo e detenzione di sostanze illegali.