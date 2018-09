Vacca al castello di Roccascalegna, qualcuno lo ha aspettato invano sul ponte Sente

Il Sottosegretario ai beni culturali, Gianluca Vacca, è stato in visita, ieri, a Roccascalegna, accolto dal sindaco Domenico Giangiordano. Obiettivo della visita dell’esponente del Governo è quello di trovare nuove opportunità di valorizzazione del locale castello per un miglior sfruttamento culturale e turistico. E fin qui tutto bene, ma vista la prossimità del Sottosegretario nel Sangro-Vastese e considerata l’emergenza “Ponte Sente”, più di qualcuno, tra i monti, ha sperato che Vacca facesse una capatina anche a Castiglione Messer Marino, anche solo per una passeggiata elettrizzante sul quinto ponte più alto d’Italia che rischia di accartocciarsi come una castello di sabbia. Anche perché le elezioni regionali sono prossime e magari sarebbe stato utile ricordare agli elettori che il Movimento 5 Stelle è attualmente al governo e proprio un suo ministro, Danilo Toninelli, teoricamente dovrebbe occuparsi, oltre che di barbieri, anche del ponte Sente.

