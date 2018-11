Vacca sbrocca: «Centro, Messaggero e Rai Tre Abruzzo fanno solo propaganda al Pd»

«I giornali locali abruzzesi hanno iniziato a fare campagna elettorale per una parte politica, il Pd, e attaccano il governo e il #M5S. Oggi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Due provvedimenti importanti per la nostra regione sono stati completamente ribaltati nella loro sostanza riportando esclusivamente la versione strumentale e faziosa del PD. Centro, Messaggero e non da meno Raitre nel TGR, che se possibile ha una responsabilità ancora più grave in quanto dovrebbe svolgere un servizio pubblico, ma nell’edizione di ieri sera ha raccontato solo la versione del Pd».

E’ la denuncia pubblica fatta sui social da Gianluca Vacca, sottosegretario del Miur in quota M5S.