Val di Sangro, la Sevel festeggia i sei milioni di veicoli

ATESSA – E’ uscito oggi dalle linee della Sevel (Societa’ Europea Veicoli Leggeri) di Atessa il veicolo numero 6.000.000. Si tratta di un Ducato Natural Power (passo medio e tetto alto) con livrea grigio alluminio ed equipaggiato con il propulsore a basso impatto ambientale 140 Natural Power con alimentazione a metano che eroga 136 CV di potenza e 350Nm di coppia massima ed e’ capace di prestazioni del tutto paragonabili ad un motore a gasolio e di un autonomia a metano di 400 km. Acquistato da un cliente italiano per il trasporto persone, il veicolo da record testimonia non soltanto il legame indissolubile tra il modello best seller di Fiat Professional e lo stabilimento Sevel di Atessa, in Val di Sangro, il piu’ grande stabilimento di veicoli commerciali leggeri d’Europa, ma anche l’indiscussa leadership di FCA nella vendita di veicoli a doppia alimentazione benzina/metano: basti pensare che, a livello europeo in oltre 20 anni, sono state immatricolate oltre 754mila tra vetture e veicoli commerciali. In particolare, la gamma di Fiat Professional annovera quattro modelli: Fiorino, Doblo’ Cargo, Ducato Van, Minibus o Panorama e Panda Van. Con una gamma ampia e completa, il Ducato Natural Power e’ la risposta ideale per qualunque esigenza professionale, come dimostrano le configurazioni Furgoni (disponibili in 3 lunghezze, 3 altezze e versione Maxi) e Cabinato con Pianale (3 lunghezze e versione Maxi). Comune a tutte le varianti del best seller di Fiat Professional il propulsore da 3 litri, omologato Euro6, che sviluppa una potenza di 136 CV a 3500 giri/min e una coppia di 350 Nm a 1.500 giri/min. Cosi’ equipaggiato il Ducato Natural Powerraggiunge una velocita’ massima fino a 159 km/h e registra consumi contenuti (8.6 kg/100 km di metano). Inoltre, grazie all’assenza di emissioni di particolato ed alle ridotte emissioni inquinanti, il Ducato Natural Power puo’ accedere, a seconda delle specifiche normative comunali, alle “zone a traffico limitato” per motivi ambientali. Sviluppato appositamente per il funzionamento a metano, il motore adotta numerosi componenti specifici per assicurare la massima durata, affidabilita’ ed efficienza. In particolare, Ducato Natural Power e’ configurato per funzionare normalmente a gas naturale – quella a benzina interviene automaticamente solo quando il metano si sta esaurendo – immagazzinato nelle cinque bombole dalla capacita’ complessiva di 220 litri, pari a 36 kg, che assicurano un’autonomia di 400 km.

Inoltre, la loro posizione sotto il pavimento consente di conservare la totale fruibilita’ del vano di carico: e’ una peculiarita’ molto importante per un veicolo destinato all’uso professionale.

Il tutto reso ancora piu’ interessante dal fatto che il metano e’ il combustibile piu’ pulito attualmente disponibile. Ad esempio, rispetto alla benzina, il metano riduce le emissioni di CO2 del 23%. I propulsori a metano riducono al minimo le emissioni piu’ nocive come il particolato, gli ossidi di azoto e gli idrocarburi piu’ reattivi che causano la formazione di altri inquinanti. I veicoli a metano possono circolare in diverse citta’ nelle “zone a traffico limitato” di tipo ambientale, parcheggiare nei piani interrati delle autorimesse e sui traghetti. Il Ducato Natural Power conferma la costante attenzione di FCA alle tematiche ambientali attraverso la ricerca e lo sviluppo di soluzioni concrete per migliorare le prestazioni e ridurre i consumi coniugando sostenibilita’ ecologica ed economica. Inoltre, i veicoli OEM, ossia le auto di primo impianto, quelle che vengono assemblate nella fabbrica gia’ provviste delle modifiche all’autotelaio realizzate da una tecnologia dedicata, sono soggetti alle prove di crash e di emissioni al pari dei veicoli convenzionali e vantano i massimi standard di comfort e sicurezza. Gia’ trentasette anni fa il Ducato ha rivoluzionato il panorama dei veicoli commerciali leggeri e la rivoluzione sembra non avere fine. L’attuale generazione, la sesta, vanta la portata piu’ elevata del segmento fino a 3.5 ton. Tra i molteplici punti di forza del modello, si segnalano i motori potenti ed efficienti, i numerosi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida e le molteplici varianti di carrozzeria disegnate per ogni genere di allestimento. Di conseguenza, Ducato mantiene un alto valore residuo che, unito ai bassi costi di gestione e alla contenuto prezzo dei ricambi, consente al bestseller di Fiat Professional di vantare costi di manutenzione e riparazione tra i minori della categoria, contributo fondamentale al miglioramento del “Total Cost of Ownership” (il costo totale di esercizio), essenziale per migliorare il Business di ogni categoria di cliente.

Ducato infatti e’ configurabile su misura per qualunque utilizzo si richieda, offrendo la piu’ ampia gamma a trazione anteriore del mercato:, combinando le diverse soluzioni di scocca, motore e meccanica, si raggiungono circa 10.000 varianti per veicoli commerciali, trasporto persone e basi per allestimenti. Il Ducato e’ disponibile in 4 varianti di lunghezza e 3 varianti di altezza per i furgoni, e 6 varianti di lunghezza per i cabinati e gli scudati. Nel dettaglio, all’interno della gamma furgoni e’ possibile scegliere tra otto capienze diverse, che variano da 8 a 17 m potendo quindi vantare la miglior efficienza di volume di carico della categoria. Ducato nasce nel piu’ grande stabilimento di veicoli commerciali leggeri d’Europa: lo stabilimento Sevel di Atessa, in Val di Sangro. Nel 1981 lo stabilimento Sevel occupava poco piu’ di seicento persone, per una capacita’ produttiva di settanta veicoli al giorno. Oggi vi si producono circa 1.200 unita’ giornaliere in un eccezionale numero di configurazioni diverse: l’impianto e’ uno tra i piu’ flessibili al mondo, per livello di specializzazione e organizzazione delle prestazioni di lavoro. E’, inoltre, uno stabilimento “Silver” nel programma World Class Manufacturing che vede coinvolti piu’ di 160 stabilimenti del Gruppo FCA ma anche altri fornitori e multinazionali. La certificazione “Silver” attesta elevati standard di efficienza, di organizzazione e coinvolgimento e di qualita’. L’impianto occupa circa 6.400 addetti (molti provenienti dall’alto Molise), che arrivano a 12.500 includendo i fornitori del distretto. L’eta’ media e’ di circa 45 anni, e le donne sono piu’ del 21 per cento. Ospita, al suo interno, un centro di eccellenza, la “Academy”, dove vengono formate le risorse e dove i dipendenti ricevono un aggiornamento costante. In dettaglio, la “Academy” e’ il luogo in cui le persone si incontrano per migliorare la propria formazione e le proprie capacita’ di leadership, nonche’ per portare a termine simulazioni e creare innovazione; qui inoltre e’ possibile imparare le piu’ moderne tecnologie del futuro che riguarderanno il business in aree diverse come la qualita’, l’ergonomia e la gestione della complessita’ e il ritmo lavorativo.