Vedono la Polizia e tentano la fuga, tre giovani segnalati per detenzione di marijuana

Permane elevata l’attenzione che la Polizia di Stato di Campobasso rivolge all’attività di prevenzione e controllo del territorio; nei giorni scorsi, il Questore Caggegi ha disposto una ulteriore specifica intensificazione dell’attività operativa pianificando mirate attività di contrasto a specifiche fenomenologie di criminalità diffusa e di illegalità.

Il dispositivo ha visto impegnati gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico, coadiuvati da personale del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, appositamente aggregato. Nell’ambito di tale attività sono state identificate 240 persone, controllati 160 veicoli ed eseguite 24 controlli domiciliari. In tale contesto, Agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno sottoposto a controllo tre giovani che, procedendo a piedi in questa Via XXV Aprile, hanno destato l’attenzione degli operatori, alla cui vista i giovani hanno cercato di dileguarsi. Immediatamente fermati, i tre sono stati identificati e sottoposti a perquisizione personale che ha dato esito positivo per due di essi. Nelle tasche dei pantaloni celavano, infatti, sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di 7,5 gr., per cui sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa, ai sensi dell’art.75 D.P.R. 309/90.

Nella scorsa nottata, inoltre, personale della Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà un giovane campobassano di anni 30 resosi responsabile di guida in stato di ebbrezza alcoolica e oltraggio a pubblico ufficiale. In particolare è stato segnalato in S.O. un incidente provocato da un’autovettura in Via Palombo. Gli operatori sono riusciti a rintracciare in Piazza Pepe l’automobilista che con la propria autovettura aveva danneggiato la porta d’ingresso dei bagni pubblici. Il mezzo era condotto da un giovane in evidente stato di ubriachezza, confermato anche dalla prova etilometrica. Dopo gli opportuni accertamenti, all’uomo è stata ritirata la patente di guida e sequestrato il veicolo. Per il comportamento offensivo avuto nei confronti degli operatori di polizia durante le operazioni di rito, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria anche per oltraggio a pubblico ufficiale.