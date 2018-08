VILLA SANTA MARIA – Veleno per lumache lanciato nel recinto, uccisi due segugi da caccia.

Vile gesto contro due cacciatori di Villa Santa Maria. Sull’accaduto indagano i Carabinieri.

Hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per mettere a segno un gesto criminale e da vigliacchi. Degli ignoti hanno lanciato all’interno di un recinto adibito a ricovero per cani da caccia al cinghiale dei sacchetti contenenti del pericoloso veleno per lumache, prodotto spesso usato in agricoltura. Uno dei sacchetti ha raggiunto il recinto, cadendo al suo interno, mentre altri sono rimasti impigliati tra i rami degli alberi nelle immediate vicinanze. Il veleno purtroppo ha fatto effetto e al loro rientro a casa i due cacciatori, i fratelli Gialunca e Armando Palmieri, noti e stimati cacciatori di zona, hanno trovato l’amara sorpresa: due dei loro segugi uccisi dal prodotto usato per combattere l’infestazione da lumache. Si tratta di un cane di pochi mesi di nome Laion e di un altro segugio di quattro anni di nome Biscotto. Tra l’altro il gesto criminale avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze perché il veleno è stato lanciato a ridosso delle abitazioni, dove ci sono anche dei bambini che giocano all’aperto, precisamente in viale della Vittoria a Villa Santa Maria (CH). I due cacciatori hanno presentato denuncia contro ignoti presso il comando dei Carabinieri e gli uomini dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini.