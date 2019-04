Velocità, droga e alcol: i Carabinieri intensificano i controlli

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Bojano (CB), hanno effettuato un servizio di controllo coordinato del territorio al fine di prevenire la commissione di reati di genere ed in particolar modo le violazioni al codice della strada.

I controlli si sono concentrati prevalentemente sul territorio di Bojano e frazioni limitrofe, con presenza sia nei centri abitati, sia lungo le principali arterie stradali.

L’attività degli uomini dell’Arma, impegnati sia in uniforme che in abiti civili, è stata orientata anche al contrasto dei furti e dei borseggi, in occasione del mercato settimanale.

Sono stati sottoposti a controllo n.77 autovetture, n.95 persone, elevate diverse contravvenzioni al codice della strada, ed intensificate le verifiche sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale e la vigilanza agli obiettivi sensibili.

Capillare è stata inoltre l’attenzione sulla prevenzione degli incidenti stradali attraverso mirate verifiche circa l’eventuale abuso di sostanze alcoliche di persone alla guida di automezzi, ritenuta una delle concause più frequenti di incidenti stradali unitamente all’eccesso di velocità.

L’operazione, notata da residenti, ha permesso di incrementare in modo tangibile la percezione di sicurezza. Continueranno senza sosta i servizi di carattere preventivo e repressivo, coordinati del Comando Compagnia Carabinieri di Bojano, in prossimità delle festività Pasquali, al fine di contrastare i diversi fenomeni criminosi.