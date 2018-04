Vende auto con chilometri alterati, titolare di un autosalone denunciato

Bagnoli del Trigno (IS): Vende autovettura con i chilometri alterati. Titolare di un autosalone denunciato dai carabinieri per truffa.

I militari della Stazione Carabinieri di Bagnoli del Trigno, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria il titolare di un autosalone del territorio “Pentro”, ritenuto responsabile di una truffa ai danni di un 60enne della provincia di Bari. La vittima, attratta dalle condizioni dell’autovettura e dai pochi chilometri segnati, aveva acquistato il veicolo usato con la convinzione di fare un buon affare. Le successive indagini, scaturite da una segnalazione pervenuta dalla stessa vittima, hanno invece portato alla scoperta che il contachilometri della macchina era stato manomesso, facendo così risultare un chilometraggio inferiore a quello reale. Sulla vicenda sono in corso ulteriori indagini da parte dei Carabinieri, per accertare sé il commerciante si sia reso responsabile anche di altre analoghe truffe ai danni di ignari acquirenti.