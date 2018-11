Vende gruppi elettrogeni contraffatti, ambulante denunciato dai Carabinieri di San Giuliano del Sannio.

I Carabinieri della Stazione di San Giuliano del Sannio hanno denunciato a piede libero un 45enne campano per vendita abusiva di gruppi elettrogeni contraffatti.

Il soggetto aveva ben pensato di recarsi a San Giuliano del Sannio, Vinchiaturo e Cercemaggiore con la propria autovettura, una 500L, per vendere gruppi elettrogeni contraffatti, la sua presenza non è passata inosservata agli occhi dei residenti, i quali hanno insospettiti hanno segnalato la presenza sul territorio dell’autovettura sospetta. Le pattuglie della Compagnia di Bojano si mettevano subito alla ricerca della macchina segnalata, che veniva rintracciata da li a poco dagli uomini della Stazione Carabinieri di San Giuliano, i quali provvedevano all’identificazione del soggetto e al sequestro del gruppo elettrogeno palesemente contraffatto.