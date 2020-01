Vende l’auto on line, ma è una truffa: denunciata una persona

SESTO CAMPANO – I Carabinieri della Stazione di Sesto Campano (IS), hanno portato a termine un’attività di indagine relativa ad una truffa on-line su un noto portale web di e-commerce circa la messa in vendita di un’autovettura.

In particolare, un uomo di Sesto Campano (IS), interessato all’acquisto dell’autovettura, contattava il venditore e dopo aver concordato con questi il prezzo e le modalità di pagamento, effettuava a favore dell’inserzionista un pagamento mediante bonifico della somma di euro 2.300 (duemilatrecento) quale parziale corrispettivo di pagamento per l’acquisto del bene, fissando un appuntamento per la consegna del veicolo ed il saldo. Successivamente e contrariamente a quanto concordato, il truffatore non si presentava, la vittima si rendeva conto di essere stata raggirata, decideva così di formalizzare la denuncia presso il Comando Compagnia Carabinieri di Venafro. Sono scattate da subito le indagini che hanno consentito ai Carabinieri di risalire al responsabile, che ora dovrà rispondere alla Magistratura del reato di truffa aggravata.