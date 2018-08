Vendita al dettaglio di cannabis legale, il sindaco Battista: «Ok, ma a distanza dalle scuole»

CAMPOBASSO – Il sindaco di Campobasso Antonio Battista ha firmato un’ordinanza con cui si vieta l’apertura sul territorio comunale di negozi e punti vendita al dettaglio di prodotti a base di cannabis, cannabis light e canapa legale a meno di 500 metri da aree sensibili quali istituti scolastici, luoghi di culto, strutture a carattere culturale e sportivo, strutture sanitarie ed ospedaliere residenziali o semiresidenziali, stazioni ferroviarie e terminal bus. Un’ordinanza che ricalca le prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale per l’Esercizio del gioco lecito. L’ordinanza, che tutela la salute dei cittadini, ha una durata di 90 giorni in attesa che l’apposita commissione stili un regolamento ad hoc che dovrà essere approvato in Consiglio comunale.