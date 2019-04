Vendono materiale da cantiere risultato rubato, denunciati tre molisani

Gli operatori della Squadra Mobile, unitamente a personale dell’U.P.G.S.P., nei giorni scorsi, hanno colto in flagranza di reato alcuni noti pregiudicati di Campobasso, G.V. di anni 52, A.M. di anni 43, A.G., di anni 40, tutti campobassani, mentre erano intenti a vendere, in un esercizio commerciale ubicato nei pressi dell’Ospedale Cardarelli, del materiale da cantiere (per un valore complessivo di circa 10mila euro) in gran parte provento di furti consumati da ignoti nel 2016 a Campobasso. Il materiale è stato prontamente recuperato e sequestrato e i tre uomini sono stati denunciati all’A.G. per il reato di ricettazione in concorso. Al riguardo si invitano i cittadini che abbiano subito furto di tale tipologia di beni a presentarsi in Questura muniti di denuncia per vantarne l’eventuale titolo.

Nell’ottica della prevenzione dei reati in genere, infine, la Divisione Anticrimine della Questura, ha provveduto ad emettere quattro Fogli di Via Obbligatori dal territorio del Comune di Campobasso nei confronti di soggetti gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.