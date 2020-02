«Veniamo a casa a fare il tampone per il Coronavirus», truffe in agguato nell’Alto Vastese

ROCCASPINALVETI – «Attenzione alcuni anziani hanno segnalato di aver ricevuto strane telefonate del tipo “siamo della croce rossa Ats ecc le veniamo a casa a fare il tampone per il Coronavirus“. Occhio ai ladri-sciacalli. Se ricevete queste telefonate chiamate subito le forze dell’ordine».

E’ quanto pubblica in rete, sulla pagina social, il Comune di Roccaspinalveti, precisando che si tratta di una «segnalazione pervenuta dalla locale stazione dei Carabinieri».

Il messaggio di allerta è stato ripostato anche dal sindaco di Roccaspinalveti, Claudia Fiore. Le autorità ricordano che al momento in Abruzzo non c’è alcuna circolazione del coronavirus e dunque nelle prossime ore nessuno si recherà presso il domicilio degli anziani per effettuare test e prelievi biologici. Chiunque noti persone sospette o venga contattato è invitato ad avvisare immediatamente le Forze dell’ordine al numero di emergenza 112.