“Venite in Molise, non ve ne pentirete”, spot pubblicitario di Gloria Marinelli su SkySport24  

MILANO – Uno spot pubblicitario per Agnone e il Molise praticamente a costo zero. E’ quello fatto dalla giocatrice dell’Inter e della nazionale maggiore di calcio femminile, Gloria Marinelli. In una intervista a Sky Sport24, oltre a raccontare la sua ascesa al calcio iniziata dalle stradine della cittadina altomolisana fino ad indossare la casacca azzurra, la Marinelli ha inteso ribadire: “Amo il mio paese e le mie origini. Ogni volta che mi capita parlo volentieri della mia terra dove spesso e volentieri porto le mie compagne perché c’è aria pulita, tanto relax, ottima cucina e si sta benissimo. Venite in Molise e vi assicuro che non ve ne pentirete”. Una dichiarazione d’amore raccolta sulla pagina facebook del Comune di Agnone che ha inteso ringraziare Gloria e al tempo stesso porgerle i migliori auguri per un cammino professionale ricco di soddisfazioni e tanti gol.