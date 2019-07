Verde pubblico: “Coloriamo la villa di Maiella”, appello ai fiorai della città

AGNONE. Dopo aver ripulito l’area, ricollocato i giochi per bambini e seminato con erba naturale il terreno circostante, la neonata associazione la “Repubblica di Maiella” rivolge un appello ai fiorai della cittadina. Obiettivo rendere ancora più accogliente la villa nel rione Maiella. “Per completare la nostra opera, frutto esclusivamente di volontariato – spiegano i responsabili – occorrerebbe dare un tocco di colore all’impianto. Per questa ragione abbiamo pensato di adornare l’intera area con piante e fiori che magari potrebbero essere donati dagli esercizi commerciali di settore, ad esempio i fiorai. Sarebbe davvero un bel gesto – aggiungono – soprattutto nei confronti di chi, come bambini e anziani, frequenta gli spazi. Naturalmente il nostro invito – concludono – è aperto a chiunque voglia accogliere la nostra richiesta”. Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al presidente dell’associazione, Maurizio Misischia.