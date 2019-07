Verde pubblico, volontari in azione “adottano” la villetta di Maiella

AGNONE – Rasterelli, zappe, scope e tanta, tanta buona volontà. I componenti della neonata associazione “Repubblica di Maiella” ripuliscono l’area verde al centro della piazza, adiacente al polo scolastico. Un’iniziativa lodevole portata avanti dai giovani del rione che hanno sentito il bisogno di agire e ridare decoro a spazi frequentati da anziani e bambini.

L’area fino a poche settimane fa era a dir poco inguardabile. Dopodiché un primo e sostanzioso intervento da parte dell’amministrazione comunale ha contribuito affinché tornasse quanto meno dignitosa. Nuovamente ripulita, tuttavia aveva bisogno di qualcuno che si prendesse cura del verde. Ed ecco entrare di scena i ragazzi dell’associazione “Repubblica di Maiella”, che sulla riga di quanto avveniva negli anni ’70 con il “Gruppo 38”, promotrice dei campi sociali di lavoro, hanno dato un contributo fondamentale.

Sfalcio delle erbacce, taglio dei rami pericolanti, rizollatura, nonché una nuova semina stile prato all’inglese, a breve potrebbe riportare la villa comunale agli splendori di un tempo. “I lavori da fare sono ancora tanti – spiega il presidente dell’associazione Maurizio Misischia – vedi riattivazione dell’impianto luce, installazione di giochi e realizzazione di un piccolo chalet. C’è tanta buona volontà da parte di tutti i componenti del nostro sodalizio che al tempo stesso si sta preparando alla due giorni del 7 e 8 settembre prossimo, quando, in occasione delle celebrazioni per la Madonna della Libera, riproporremo i giochi popolari di un tempo (corsa dei sacchi, tiro alla fune, gioco del criceto, ecc.) con tanto di palo della cuccagna che vedrà protagonisti tutti i rioni di Agnone in una sorta di palio”. Insomma, tanta carne a cuocere. E allora viva la Repubblica!