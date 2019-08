Vertenza Honeywell, Febbo: «Superato ultimo ostacolo, lunedì chiudiamo la trattativa»

ATESSA – «Questa mattina il CDA dell’Arap, in via del tutto eccezionale e per una pura e grave mancanza di comunicazione professionale della Honeywell, che certamente non è dipesa dalla Regione Abruzzzo, alle ore 7:45 ha approvato la delibera per la rinunzia diritto di prelazione in caso di vendita prevista all’art. 60 della convenzione statutaria ex Consorzio Industriale».

A comunicarlo è l’assessore regionale alle Attività Produttive Mauro Febbo che specifica quanto segue: «Un atto indispensabile per il perfezionamento del passaggio di proprietà alla Baomarc. Con questo ultimo documento, trasmesso tempestivamente alle parti, lunedì 5 agosto al Mise, è possibile procedere alla firma del passaggio di proprietà tra la Honeywell Motion e la Baomarc. Pertanto adesso – sottolinea Febbo – non ci sono più alibi perché si porti a termine una lunga trattativa durata mesi, tra alti e bassi, ma che darà sicuramente una risposta alle preoccupazioni emerse con la decisione della chiusura di un sito produttivo da parte della multinazionale che lasciava molte famiglie in preda alla disperazione. Adesso, nel giro di 6/12 mesi avremo la ricollocazione di 110 ex maestranze e nel giro di 24 mesi di altre 52, ma lavoreremo al fine di aumentare questo numero. La Val di Sangro – conclude Febbo – come già fatto in altre occasione farà da apripista rispetto a un’esperienza fino ad oggi unica dove una multinazionale delocalizza la propria sede produttiva e un’altra, invece, viene a investire nel suo territorio”.