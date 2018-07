Il vescovo Palumbo dispone l’avvicendamento dei parroci della diocesi: in anteprima tutti i trasferimenti

TRIVENTO – Avvicendamenti e spostamenti di parroci nella diocesi di Trivento, disposti dal nuovo vescovo monsignor Claudio Palumbo. I trasferimenti sono stati resi noti in occasione della solennità dei Santi Nazario, Celso e Vittore, patroni della diocesi di Trivento, dallo stesso vescovo in occasione della celebrazione pontificale in cattedrale.

Don Pietro Paolo Monaco da Pescolanciano viene trasferito a Civitanova del Sannio; don Francesco Corazzari lascia Torrebruna e Guardiabruna per divenire parroco di Pescolanciano e Chiauci; don Rosario D’Ambrosio viene trasferito a Celenza sul Trigno dove prende il posto di don Erminio Gallo a sua volta trasferito a Torrebruna; don Eliodoro Fiore è stato nominato amministratore apostolico a Rionero Sannitico; don Antonio Di Palma mantiene la parrocchia di Schiavi di Abruzzo ma assume anche l’incarico parrocchiale a Guardiabruna, sua paese natale.

Queste nomine avranno durata di nove anni a decorrere dal primo ottobre prossimo.