«Vi voglio bene, per questo non sono scappata da Milano… e buon compleanno papà»

CASTIGLIONE MESSER MARINO – «Un compleanno fa, una foto spontanea, una delle più belle, con il sorriso sul volto di tutti. Noi e la felicità di stare insieme. In questi giorni tutti sono scappati da Milano per raggiungere i loro cari giù. Io non l’ho fatto. Non pensate che non vi ami, anzi Vi Amo talmente tanto che ho deciso di starvi lontana per tutelare me, voi e la mia amata casa… Vi Amo a distanza Cuori Miei. E caro Papà, questo giorno è un po’ particolare, ma comunque speciale come te. Buon Compleanno Papi».

E’ il messaggio davvero speciale che arriva da Milano per il suo amato papà Giacomo, affidato all’Eco da Felisia Tatangelo.

E così anche un semplice messaggio augurale per una persona amata diventa una notizia, perché Felisia è rimasta responsabilmente a Milano, mentre in migliaia hanno preso d’assalto i treni per tornare al Sud, rispettando le direttive delle autorità, ma soprattutto il buonsenso dettato dall’amore e dal rispetto profondo verso i suoi cari, la sua famiglia, i suoi affetti e il suo paese. Evidentemente il papà Giacomo ha fatto un buon lavoro di educatore, ha cresciuto una cittadina responsabile e seria. Complimenti a entrambi e auguri dalla redazione dell’Eco.