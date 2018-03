Viabilità: 4 milioni di euro per la fondovalle Treste

Entro un mese sarà depositato il progetto definitivo per la riqualificazione dei 21 km della fondovalle Treste. Poi si procederà con l’appalto. È quanto emerso nel corso di una riunione che si è svolta nei giorni scorsi a Pescara nelle sede della Regione Abruzzo tra i gli amministratori dei centri dell’Alto vastese e il presidente Luciano D’Alfonso.

L’importo complessivo del progetto ammonta a circa quattro milioni di euro, finanziato dalla Regione. Il tratto di provinciale interessato ai lavori di manutenzione ordinaria si estende tra i Comuni di Cupello (innesto con la statale Trignina) e Liscia (innesto con la statale 86). A breve sarà sottoscritta la convenzione tra Provincia di Chieti, Comuni interessati e il progettista.

“Si tratta di un intervento importante per la fondovalle Treste e per i centri dell’alto Vastese – ha osservato il presidente Luciano D’Alfonso -. Il nostro obiettivo, poi, è individuare ulteriori risorse per completare la realizzazione dell’intera viabilità della fondovalle Treste”. La Regione ha destinato 16 milioni di euro per la viabilità del territorio della Provincia di Chieti: 9 milioni all’area del Vastese, 4 milioni al Sangro e 3 milioni al Chietino-Ortonese, con la precisazione che eventuali economie saranno riversate e impiegate nel Vastese.