Viabilità Alto Molise, dalla Regione Molise in arrivo 1,7 milioni di euro

CAMPOBASSO. Un milione e 700mila euro per la viabilità dell’Altissimo Molise. Sono i fondi che arriveranno per migliorare alcuni tratti stradali del territorio che da tempo reclamano opere urgenti. “Si tratta di un segnale importante nei confronti delle aree interne – afferma il consigliere regionale, Andrea Di Lucente che commenta la delibera di giunta approvata dall’esecutivo -. Finalmente vengono erogati fondi per le infrastrutture delle zone periferiche, sempre più spesso fanalino di coda in termini di investimenti e priorità. Ringrazio il presidente Donato Toma e l’assessore al ramo Vincenzo Niro per la sensibilità dimostrata nello sblocco di questi fondi, parcheggiati da tempo”. “I temi delle aree interne mi stanno particolarmente a cuore – prosegue l’ex sindaco di Vastogirardi – dirottare risorse su popolazioni che vivono enormi disagi ogni giorno e che affrontano grandi sacrifici, soprattutto per gli spostamenti, è il primo segnale di attenzione nei loro confronti. Si tratta di un inizio di cambiamento nei confronti delle aree interne della regione che avrà il suo atto finale nella redazione della nuova legge sulla montagna, al momento al vaglio della prima commissione. Stiamo lavorando al testo attraverso le audizioni dei portatori di interesse che stanno apportando suggerimenti importanti alle misure da adottare” conclude Di Lucente.

Nello specifico, gli interventi sbloccati riguardano: S.P. 82/Dir “Valdonica” Centro abitato di Vastogirardi – Bivio di Staffoli Provincia di Isernia per 300mila euro; S.P. 88 “Sangrina”- Centro abitato di Castel del Giudice – Bivio Ateleta (SS 652) per 200mila euro; S.P. 87 “Montesangrina” – Centro abitato di Capracotta – Bivio Guado Licia per 200mila euro; S.P. 87 “Montesangrina” – Centro abitato di Capracotta – Bivio Staffoli per 250mila euro; SP 86 “Istonia” e SP 81 “Carovillense” dalla SP 78 “Aquilonia” (Bivio Tagliamento) – Centro abitato di Carovilli – Stazione FS San Pietro Avellana per 650mila euro; SP 84 “Istonio – Sangrina” dalla località Rio Verde al Bivio Colonnetta per 100mila euro.