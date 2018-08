Viabilità, Anas comunica lavori su fondovalli Trigno e Sangro nel tratto abruzzese

PESCARA – A partire da domani, giovedi’ 2 agosto, saranno eseguiti alcuni interventi di ripristino del piano viabile in tratti saltuari lungo le strade statali 650 “di Fondo Valle Trigno” e 652 “di Fondo Valle Sangro”, in Abruzzo. Per consentire i lavori il transito sara’ regolato a senso unico alternato in corrispondenza del cantiere. Le attivita’ – fa sapere l’Anas – saranno limitate ai soli giorni caratterizzati da condizioni di traffico veicolare normale (bollino verde) indicati nel “Calendario traffico intenso 2018” pubblicato dal Centro di Coordinamento Nazionale per la Viabilita’ per i mesi di agosto e settembre 2018. Il completamento degli interventi e’ previsto entro settembre.