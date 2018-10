Viabilità: chiusura Sente, controlli Carabinieri Agnone su ex Istonia 86 

AGNONE – Dopo la chiusura del ponte “Sente” i Carabinieri della Compagnia di Agnone stanno effettuando costanti passaggi e soste sia nei pressi della barriera del viadotto che lungo il tratto alternativo della ex Statale Istonia.

Il monitoraggio dei militari è volto ad accertare che venga rispettata la chiusura del ponte e che eventuali curiosi non si mettano in pericolo decidendo di attraversare la barriera.

I militari, inoltre, sono impegnati nel monitoraggio della viabilità lungo la ex Istonia, non solo per regolarne il flusso ma, in particolare, per poter prontamente intervenire in supporto di chiunque possa trovarsi in difficoltà.