Viabilità “colabrodo”, in arrivo 10mln di euro per Comuni sotto i 2000 abitanti

CAMPOBASSO – Dieci milioni di euro per un Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade: sono le risorse assegnate al Molise per i piccoli comuni delle Aree interne con popolazione inferiore ai duemila abitanti, praticamente la maggior parte dei paesi molisani.

Lo ha annunciato, in una nota ufficiale, il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, al presidente Toma, che più volte aveva sollecitato un intervento in tale direzione nei diversi incontri avuti con il ministro.

«Il prossimo 20 marzo – scrive la Lezzi – si terrà una riunione preparatoria del CIPE e, prima di quella data, sarebbe auspicabile poter ricevere le schede con gli interventi più urgenti da sostenere».

Data la ristrettezza dei tempi, in quanto la comunicazione è pervenuta solo ieri 12 marzo, il ministro ha segnalato, comunque, che le risorse resteranno valide per tutto il 2019 e, pertanto, le schede con ulteriori interventi, fino al limite massimo delle risorse stanziate, potranno essere trasmesse anche nei prossimi mesi.

«Quella del Piano straordinario è sicuramente una bella notizia – il commento a caldo del presidente Toma – che consentirà di intervenire sulle situazioni più critiche che si registrano in diverse parti del territorio circa la manutenzione delle strade. Certo, lo stanziamento di dieci milioni di euro non risolve nella sua interezza il problema della viabilità secondaria nella nostra regione, ma comunque permette di affrontare le emergenze con le quali hanno dovuto fare i conti in questi anni le Aree interne, in taluni casi vere e proprie situazioni limite che hanno ulteriormente accresciuto l’isolamento e lo spopolamento di queste zone».

«Ora le strutture – conclude Toma – dovranno mettersi al lavoro alacremente e predisporre la documentazione necessaria per i successivi passaggi amministrativi, al fine di giungere alla fase attuativa nel più breve tempo possibile».