Viabilità, enti locali chiedono di far gestire ‘Sangrina’ e ‘Sangritana’ ad Anas

L’AQUILA – La Provincia dell’Aquila, Isernia e Chieti e i comuni di Castel Di Sangro, Ateleta, Gamberale, Pizzoferrato, Castel del Giudice, Sant’Angelo del Pesco e Quadri chiederanno all’Anas la gestione temporanea della strada provinciale n. 88 ‘Sangrina’ e della 225 (ex SS 558 Sangritana 2^), dalla stazione di Gamberale a Quadri. L’asse rappresenta il percorso alternativo alla strada statale n. 652 interessata, da qualche mese, da lavori di completamento (Fondovalle Castel di Sangro – Atessa).

A causa degli oltre 800 passaggi giornalieri, soprattutto di autocarri che rifornivano e smerciavano la produzione dell’importante nodo industriale della Val di Sangro, la strada ha subito un notevole deterioramento e costretto la Provincia di Isernia a limitare il traffico pesante: per mancanza di risorse finanziarie e’ stato impossibile garantire la messa in sicurezza, soprattutto dei ponti. La situazione ha arrecato pesanti disagi alle popolazioni che utilizzavano le strade, in direzione Lanciano e Castel di Sangro, per motivi di lavoro o per attivita’ commerciali, agricole e gli alunni che frequentano le scuole superiori.

In attesa del completamento della strada statale SS 652, il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, si e’ attivato con il Dipartimento dell’Anas Abruzzo e Molise e promosso una serie di incontri con Province e Comuni della Val di Sangro. Al ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Servizio Viabilita’) gli amministratori del territorio chiedono di autorizzare l’Anas ad assumere la gestione delle due provinciali per garantire la continuita’ della viabilita’ statale, senza limitazione alla circolazione di alcun veicolo, dallo svincolo della Stazione di Gamberale all’innesto della Variante di Quadri, finche’ non siano conclusi i lavori sulla statale 652.

Alle Regioni Abruzzo e Molise gli amministratori interessati chiedono di partecipare all’adeguamento delle strade, attraverso contributi, anche per le opere di ripristino della viabilita’ comunale di Pizzoferrato (Chieti) e Gamberale (Chieti).